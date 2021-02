“Aprendí a no hablar del corazón”: Daniel Valenzuela se sinceró sobre sus relaciones amorosas

En conversación con Diana Bolocco y Martín Cárcamo, Daniel Valenzuela se refirió a las relaciones amorosas que ha tenido a lo largo de los años.

Primero que todo, el locutor radial fue consultado sobre su relación con Camila Andrade. “¿Tú con la Camila Andrade conviviste?”, le preguntó el “rubio natural”, a lo que él respondió: “Sí poh, esta casa ha tenido dos administraciones. He cambiado respaldos cuatro veces, he cambiado colchones, he hecho harto cambio de inmobiliario”.

“¿Y tienes buena relación con todas tus ex? Porque tú la otra vez contaste públicamente que tenías una excelente relación con la Paloma (Aliaga, su ex esposa. Tienen dos hijas)”, continuó Diana.

“Sí, más allá de papá y mamá, tengo una muy buena relación“, comentó Valenzuela, para luego agregar que tiene buena onda con todas sus exparejas.

“Hablamos, no siempre, pero cuando hablamos es en buena onda. Con Camila estuve un rato en la radio también. Con la Yamila tuve algunas diferencias pero ya sanadas”, detalló.

Más adelante fue consultado sobre su romance con Marité Matus, el cual salió a la luz el año pasado.

“Tuvimos muy buena onda. Me cuesta… ¿Sabes lo qué pasa? Aprendí a no hablar nada más del corazón, de amor, porque ya hablé tanto, como que de repente la cagué tanto, entonces aprendí, muy ostra”, dijo al respecto.