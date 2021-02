A 40 años de su estreno: Jael Unger recordó el fenómeno de “La Madrastra”

A 40 años del estreno de la teleserie que cautivó en sus 75 capítulos a gran parte del país el año 1981, Jael Unger recordó el fenómeno que provocó La Madrastra, la producción original de Arturo Moya-Grau que se transmitió en Canal 13.

La protagonista de esta serie, que se transmitía de lunes a viernes a las 19:00 horas, reveló a los Reyes del Drama que cuando le ofrecieron ser Marcia, la protagonista, “casi me caí de espalda, yo estaba maravillada, ¡qué desafío! Jamás imaginé que lo iba a hacer yo“.

De esta manera, recordó que su paso por La Madrastra le trajo “toda la gratitud del mundo“, y que “hasta el día de hoy siento que Chile entero me conoce, me siento tan cerca. Impresionante. Desde hace cuarenta años, la gente me saluda en la calle, me reconoce”.

Esta teleserie que marcó durante todos sus capítulos un promedio de 81 puntos de rating —de acuerdo a las mediciones de la época— causó un efecto de Jael Unger recuerda como “apoteósico”

“De verdad, no se podía salir a la calle, era salvaje. A partir del capítulo cuarenta para adelante era muy bravo. De repente era un poco abrumador, porque no me podía sentar ni a tomar un café o comer en un restaurante“.

Actualmente, Unger está alejada de los medios de comunicación, totalmente abocada a a la práctica del sistema Isha en México.

Para ver el capítulo completo se puede ingresar a la página de Spotify o Youtube de los Reyes del Drama.