Britney Spears sobre las burlas por sus publicaciones: “No son perfectas, lo hago por diversión”

Britney Spears siempre ha estado en medio de la polémica en el mundo del espectáculo. Sin embargo, esta vez reaccionó frente a los comentarios negativos de las personas y las burlas sobre su imagen, algo que expresó con molestia en las redes sociales.

La artista estadounidense, intérprete de grandes canciones como “Toxic”, “Baby One More Time” y “Oops!…I Did It Again”, durante varios años ha sido blanco de malos comentarios sobre su apariencia, debido a la crisis mental que sufrió la artista en 2007, la que la ha llevado a perder popularidad y el respeto de parte de sus fanáticos.

A pesar de los cambios que ha aplicado en su vida, siguen llegando comentarios negativos. Pero, esta vez, a través de Instagram publicó una imagen donde hizo frente a las críticas.

En dicho post, la artista de 39 años comenzó escribiendo: “Estoy tratando de aprender a usar la tecnología en esta generación impulsada por la tecnología … pero, para ser totalmente honesta con ustedes, no puedo soportarlo!!!”.

Junto con eso, se refirió a las publicaciones que comparte aludiendo a los malos comentarios que recibe sobre su aspecto: “Entonces…. si mis publicaciones no son perfectas…. ¡¡¡¡lo hago por diversión!!!! Que debería lucir como si estuviera en la portada de una revista cuando bailo, ¡¡¡lo siento, no está sucediendo!!!“, manifestó.