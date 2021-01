Cristián Riquelme fue criticado en redes sociales por usar un modismo en Y

Esta semana, durante la emisión de la tercera temporada de Yo Soy, el actor Cristián Riquelme ha sido duramente criticado en redes sociales.

Esto, porque el jurado del programa de talentos de CHV utilizó en reiteradas ocasiones la palabra “ñatito” para referirse a los participantes con el fin de no llamar a cada uno por su nombre.

Sin embargo, el uso de esta palabra no cayó bien en redes sociales, ya que varios usuarios aseguraron que era despectivo y sin respeto.

Recordemos que el término “ñatito” fue utilizado por la actriz Loreto Valenzuela en Amanda, donde lo usaba de forma despectiva.

#YoSoyChv Riquelme para de decir ñatito!!!!! No te queda mijo! 🤦‍♀️ Te faltan 3 peldaños en la escala social 🤪 para llegarle a los talones a la dueña del término 🤭😂 @LoretoValVal 👍👏👏 pic.twitter.com/WakShJ2HJN

Por favor NO MÁS ÑATITO .. me caes tan bien Cristian pero minimizas y casi ningunear a las personas con ese apoyo … me irrita #yosoychv

— Cinthya (@CinthyaCasMe) January 6, 2021