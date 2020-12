Eduardo Fuentes explicó por qué rechazo sumarse a “Mucho gusto”

El conductor de televisión, Eduardo Fuentes, confirmó que le ofrecieron sumarse a Mucho gusto de Mega, y explicó por qué rechazo la propuesta.

Cabe destacar que el animador hace algunos días informó su renovación de contrato con La Red, y seguirá en Mentiras verdaderas. Debido a esto, dejará su labor en el programa Abrazo de Gol de CDF por exclusividad con su canal.

En conversación con La Tercera, contó que recibió la oferta de Mega y de otro canal, y pese a que las consideraba “interesantes” y “atractivas”,

“Si bien creo que podría estar, siento por otra parte que me falta todavía como para poder ser la cabeza de un matinal. Soy bien autocrítico con mi trabajo y creo que me falta todavía mucho por aprender”, expresó.

“Creo que un matinal es una carrera de largo aliento, coral, donde hay muchas tensiones editoriales, muchas miradas sobre los temas, muchas voces, y creo que para eso hay que estar más preparado y no sé si estoy del todo preparado“, reconoció.

De igual forma, entregó detalles de la razón por la que se quedó en La Red. “Para mi era muy importante el qué hacer. Era relevante el dónde, pero el qué era fundamental. Sentía que en el Mentiras Verdaderas hemos logrado construir algo importante que es valorado por la audiencia, y eso fue lo que más me empujó a tomar la decisión, quedarme donde estaba”, sostuvo.

“Es un lugar que me gusta y donde todavía siento que tenemos mucho que decir y aportar. Creo que estamos en un momento donde se necesita diálogo, conocer puntos de vista, tener una conversación que no sea tan violenta, donde podamos disentir pero con respeto, y eso es lo que hemos venido tratando de implementar en el programa. La gente lo ha valorado mucho, me lo han hecho saber, y por eso creí que no era el momento de abandonar el proyecto. porque todavía hay mucho paño que cortar al respecto”, concluyó.