Raquel Argandoña y Antonio Vodanovic resucitan rumores de romance

Durante el pasado 10 de noviembre, Canal 13 y TVN anunciaron que el Festival de Viña 2021 se suspenderá debido a la crisis sanitaria, es por esto que “Bienvenidos” junto a sus panelistas hicieron un recorrido del evento a través de los años.

Cuando llegaron a la edición del año 81 se detuvieron por distintas razones. Una de ellas, el año en que Raquel Argandoña entregó su icónica frase cuando fue presentada como jurado: “Yo soy de ahí, de la galería, soy de ustedes”.

Así, comenzaron a ver el video en el que la comunicadora apareció con un brillante vestido y saludó con cariño al animador Antonio Vodanovic. De esta forma, volvieron, entre los panelistas, los rumores de un romance entre ellos dos.

Es por eso que llamaron al animador, quien saludó con un “hola Raquel querida”, que fue respondido rápidamente con un “yo dije que contigo nunca había pasado nada, que siempre fuimos muy buenos compañeros“.

Mientras que Antonio la interrumpió declarando: “Voy a contar una confidencia. Entre nosotros nunca iba a pasar nada porque estoy seguro que algún día vas a escribir un libro y no quisiera estar en esos recuerdos del libro“. Y entre risas, Raquel contestó: “estuvimos a punto pero no pasó… no, mentira“.

Después de largas risas y bromas, Vodanovic contó cómo fue la participación de la animadora. “En ese tiempo presentábamos al jurado internacional desde el escenario y cada uno salía, decía algunas palabras y después se iba a sentar en el palco de honor del festival”.

“Y Raquel siempre estuvo en la palestra, siempre fue noticia, siempre estuvo en un lugar destacado y Televisión Nacional decidió que ese año iba Raquel, que creo que leía las noticias en TVN, y era un rostro importante del canal. Por eso formo parte del jurado“, sumó.

En esta línea, agregó que ahí fue “la frase con el tiempo pasó a la historia, porque quién le iba a creer que era de la galucha a la Raquel”.

“Es verdad” replicó la opinóloga. Si yo venía de Recoleta y todo lo que me ponía era prestado. Lo que pasa es que la gente no lo creyó”