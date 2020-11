Tuiteros se rinden ante la señora Fabiola en Bienvenidos: “Se han reído por años y años de nosotros, y ya no más”

Este miércoles en Bienvenidos, los conductores y panelistas abordaron el segundo retiro del 10%, el cual pasó al Senado esta semana.

Para tratar el tema con más profundidad, se comunicaron con la señora Fabiola, quien hizo su primer retiro hace algunos meses para pagar su Isapre, el dividendo de su hogar y la universidad de su hija.

La mujer, quien tiene su propia empresa de paquetería y producción de eventos, sostuvo que el problema económico del país y de miles de familia chilenas no es algo reciente, ya que hay muchos trabajadores y trabajadoras que han estado “abandonados” desde antes del Estallido Social.

En esa línea, se refirió al primer y segundo retiro del 10%, asegurando que “estoy completamente de acuerdo, y he estado, y estaré en sacar mi fondos previsionales. Hoy, a la fecha, tengo alrededor de 55, 57 millones de pesos”.

“Ustedes comprenderán que con o sin estallido mi pensión habría sido de muerte. 280 mil pesos, algo así, y ustedes comprenderán que con eso ninguna posibilidad de sobrevivir”, comentó.

“Soy una persona que paga dividendo, que mantiene a su hija, que recibe una pensión del padre de mi hija, dentro de lo que él puede (…) Tengo clarísimo que tengo que seguir trabajando, que no puedo ser carga de mi única hija, no es responsabilidad de ella, es mía”, siguió argumentando.

Fabiola sostuvo que el problema radica en los sueldos que hay en Chile, ya que, según sus palabras, “los sueldos que recibe gran parte de la población, no el 1%, son sueldos que, aunque hayamos ahorrado toda la vida, igualmente íbamos a recibir pensiones miserables“.

“Lo que más pena y vergüenza ajena me da, es que después del estallido, todos estos políticos se están preocupando (…) Cuando esto es un problema de hace tiempo, de tantos gobiernos, de tanto tiempo atrás. ¿Por qué tuvieron que esperar el estallido social? ¿Cómo no se dieron cuenta antes’“, lanzó molesta.

Más adelante, señaló que la gente “no es tonta” y que existen muchas personas que saben que lo que sucede actualmente en el país, es una vergüenza. “Se han reído por años y años de nosotros, y ya no más”, manifestó.

Finalmente, Fabiola sostuvo que todo lo que sucede, nos afecte o no, merece un cambio radical, sobre todo ahora que triunfó el Apruebo y la Convención Constituyente.

“Esta es una cuestión de la gente que no quiere más, no queremos en la Constituyente a los mismo de siempre. Quiero gente que realmente me represente“, sentenció.

Las palabras de esta mujer de 59 años, quien deberá jubilar en 2021, fueron aplaudidas por los usuarios de redes sociales, quienes le agradecieron por la sinceridad y claridad al hablar de un tema tan importante como lo es el segundo retiro del 10% y los sueldos en Chile.

Seca la Señora Fabiola. Ese es el Chile de la clase media. Mi mama, viuda, recibe el 60% de la pensión que era de mi papá. Siempre dice, que si no viviera con mi familia, no le alcanzaría ni para una pieza. Q injusto reducir pensión cuando es más necesaria q nunca.#bienvenidos — Pudu puda (@nebemv1) November 11, 2020

Señora fabiola. Eso mismo queria decir. Brillante su intervencion. Ahora mismo en bienvenidos. Eso es. No le creemos a nadie. Menos a ninguno politico. Ninguno sin excepcion. — Monica Betancourt (@gatamonic) November 11, 2020

La señora Fabiola en @Bienvenidos13 #bienvenidos se pasó!!!!

Diciendo las cosas como son a los políticos! 😱 SECA! 👏👏👏👏👏 — SanBorjaSCL (@SanBorjaSCL) November 11, 2020