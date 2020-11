Loreto Aravena reveló que es militante en coalición política y no descartó postular como constituyente

La actriz Loreto Aravena reveló que es militante de un partido en formación y no descartó postularse como constituyente para redacción de la nueva Carta Fundamental.

En conversación con Sergio Lagos en Sigamos de largo de Canal 13, la intérprete nacional comenzó diciendo: “Yo estoy bien involucrada en este minuto en el tema de los constituyentes”.

“Estoy, de hecho, militando. Soy parte de Fuerza Común, no nos alcanzamos a constituir como partido. Pero ahora soy parte del Frente Amplio“, indicó.

“Estoy trabajando en los territorios y tratando de levantar algunas candidaturas más, y tratando también de que la candidatura de Fernando Atria (líder de Fuerza Común) sea una de las principales en el tema de los constituyentes”, expresó.

Posible candidatura como constituyente

Respecto a una candidatura de ella como constituyente, confesó: “No lo descarto, porque me encantaría, pero sin duda que hay mucha gente muy capacitada en Chile para hacerlo. Entonces, no lo descarto por ahora”.

Aravena aseguró que su trabajo actual respecto a la nueva Carta Fundamental es “seguir empujando a que, ojalá, la mayor cantidad de independientes y de actores sociales, de las personas que se juntan en las plazas a conversar, desde que empezó el estallido y antes, sean quienes puedan redactarla y sean quienes puedan participar mayormente y no los mismos de siempre”.

