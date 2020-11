Teresita Reyes recordó sincera conversación con Jorge Zabaleta sobre su peso: “Me puse a llorar en el auto”

La actriz Teresita Reyes se refirió a la obesidad que sufría, y a una conversación con Jorge Zabaleta al respecto.

En Sigamos de largo de Canal 13, todo comenzó cuando recordar que la intérprete nacional de 70 años protagonizó una desnudo en la teleserie Machos (2003).

Según confesó Reyes, nunca se quiso siendo “gorda”, razón por la que le costó mucho grabar la polémica escena, que, además, acaparó las portadas en los medios de comunicación en la época.

“Llegó el momento en que yo me quiera, no los demás. Me encuentro una mujer súper chora, leal, tengo muchas virtudes, con muchos defectos. No quiero mi envoltorio, nunca lo quise“, decía ella en unas imágenes de archivo que le mostraron.

Sobre sus antiguas declaraciones, la actriz expresó: “Se me había olvidado. Es verdad todo lo que dije. Cuando la gente me empezó a conocer me querían como era, la gente me aceptaba, pero yo nunca me quise, estaba muy gorda. No estaba sana“.

Según detalló, en ese periodo tenía 45 años, pesaba 114 kg, midiendo 1.64 cm, e le costaba caminar y hacer esfuerzo físico. Además, tenía hígado graso, “una pequeña prediabetes, y un montón de cosas más. Lo único bueno que tenía era el corazón”, afirmó.

Sincera conversación con Zabaleta

Fue precisamente en Machos que su condición física despertó la preocupación de sus compañeros de elenco, entre ellos, Jorge Zabaleta, quien habló con ella como “vocero”.

“Yo estaba haciendo una escena donde me costó mucho avanzar en la cama para hablar con alguien. No podía. Cuando terminó la grabación, (Zabaleta) me dijo: ‘Estamos preocupados por ti, Tere, de que te pueda pasar algo. Te vimos agitada. Quizá es bueno que adelgaces un poco, porque te puede hacer mal’“, contó.

“Él estaba muy emocionado diciendo… y yo, muy fuerte, como: ‘Sí, Jorgito, me haré exámenes’. Cuando fui al estacionamiento, me puse a llorar en el auto“, reveló, destacando que hasta hoy quiere mucho a Zabaleta.

Finalmente, Reyes participó en el programa Diagnóstico de Canal 13, en donde se sometió a una cirugía (le pusieron una banda gástrica), logrando bajar más de 50 kilos, una condición que ha mantenido hasta el día de hoy.

