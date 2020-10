Será parte de Saturday Night Live: Adele compartió el primer adelanto de su regreso a la “vida pública”

Hace algunos días, Adele anunció a través de sus redes sociales que sería parte del programa Saturday Night Live junto a H.E.R.

Pese a que en ese entonces no entregó más detalles de su participación, esta semana compartieron el primer video promocional de este capítulo, el cual podrá ser visto este sábado.

Luciendo visiblemente más delgada y con una mascarilla en el rostro, la intérprete británica intentó hablar con su mejor acento estadounidense, pero sin mucho éxito.

Adele aparece en el video junto a H.E.R y la actriz Kate McKinnon, anunciando que ellas serán las que le darán vida al capítulo.

Host: Adele

Music: H.E.R.

You: Watching this Saturday pic.twitter.com/OThWWK7Msd

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 22, 2020