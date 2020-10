Se olvidó de la letra: imitador en “Yo soy” vivió duro momento en el escenario

El participante explicó con total sinceridad: “Me costó aprenderme el tema y no hubo caso, fue cosa mía. El tema lo asocio mucho a Marco Antonio Solís, entonces me cuesta mucho cantarlo como Marciano”.

Jean-Philippe Cretton, animador del programa, quiso abogar por él y preguntó si podía presentarse otra vez, pero el mismo imitador se negó.

“No, la competencia es justa para todos y mis compañeros lo hicieron bien, yo me equivoqué, así que reconozco mi error“, expresó.

Opiniones del jurado

El jurado del programa, Cristián Riquelme, le dijo: “Hay un gesto noble en decir no, no quiero otra canción. Un consejo: la actitud. Tú eres buen imitador, mantén la vista en alto, porque el escenario te puede enseñar mucho. Trata de mejorar la actitud aunque estés dolido”.

Por su parte, Antonio Vodanovic opinó: “Elegir esta canción es tu responsabilidad, elegiste esta cárcel y tal vez te equivocaste“.

Mientras que Miryam Hernández señaló: “Todos tenemos días buenos y malos. Me ha tocado muchas veces presentarme en momentos de frustración o enojo, pero uno tiene que salir adelante. Como dice la frase, el show debe continuar. Admiro y valoro tu humildad… hay que vencer los obstáculos”.

Finalmente, tras la fallida presentación el imitador de Marciano deberá ir a los duelos de eliminación.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí (minuto 7:05).