Yann Yvin le confesó a Sigrid Alegría que conoció la cultura chilena gracias a Sexo con Amor

Este jueves, Sigrid Alegría y Álvaro Morales fueron parte del programa Oye al Chef, donde protagonizaron un divertido momento con Yann Yvin y Ennio Carota.

La situación se produjo antes de que los actores comenzaran a preparar su “sopaipleto”, donde el chef francés sacó carcajadas con una confesión que le hizo a Sigrid.

“Quiero aprovechar este momento para decir muchas gracias a Sigrid por la película Sexo con Amor“, dijo, causando risas en los presentes.

Ante su comentario, explicó que “cuando yo llegué a Chile, hace 20 años, no conocía muy bien la cultura chilena, y gracias a la película, aprendí un poco, lo que no se ve o no se cuenta quizá, te hablo de los moteles, de los dobles discursos, de todo un poco”.

Como respuesta, Alegría señaló “Chile al desnudo”.

Inmediatamente, Emilia Daiber le preguntó al chef cuál era su escena favorita de la cinta, a lo que él respondió rápidamente “la de la lavadora”.

“Yann es muy coqueto, mire que conocer el chilenismo por Sexo con Amor. Yo creo que es parte de su coquetería“, interrumpió la actriz.

Finalmente, Carota bromeó con la situación, señalando: “Disculpen la ignorancia, pero yo la estoy buscando ya, porque la quiero ver, déjame ver de qué se trata. La voy a guardar seguro”.