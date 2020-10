Delfina Guzmán sobre su figura en el Museo de Cera de Las Condes: “No me parezco nada”

La actriz Defina Guzmán estuvo en el programa Sin Parche de TVN, donde se refirió a su figura en el Museo de Cera de Las Condes.

Durante su conversación con Santiago Pavlovic, la intérprete nacional habló sobre su visita al lugar, asegurando que su figura no es similar a ella.

“No, no me parezco nada. Un poco en la parte de abajo, pero los ojos no“, dijo entre risas.

Luego, comentó que “el perfil fíjate que es más parecido, más yo, pero es bien poco la verdad. De frente no me parezco”.

Pese a que no existe mucho parecido, Guzmán valoró el trabajo del artista y el gesto de haberla incluido en este proyecto.

“Fíjate que me siento importante, que cosa más rara la verdad”, sostuvo al respecto.