Tita Ureta y “Ríos del mundo”: “Lo que más me acomoda es la franja cultural”

Mucho antes del estallido y la pandemia o, incluso, su trabajo en CDF como panelista de Abrazo de gol, la periodista Isidora Ureta estuvo filmando la serie documental Ríos del mundo en destinos como el Nilo en Egipto, el Amazonas en Perú o el Baker en Chile.

La idea era conocer las comunidades que habitan a sus orillas en una producción de ocho capítulos que se estrenará este sábado 26 de septiembre a las 18 horas por Chilevisión.

“Todos tienen su encanto. Y eso tratamos en el fondo, hacer todo un poquito distinto al otro para tener distintas perspectivas y miradas de este globo terráqueo, donde van pasando estas venas que son los ríos del planeta”, comentó Ureta, también conocida como Tita, a ADN.

Si bien la periodista también ha desempeñado una faceta deportiva, logrando en 2014 el tercer lugar en el Mundial de Flowride, reconoció sentirse cómoda en el espacio que debutará.

“Siempre voy a tener ese espíritu deportivo pero lo que me mueve es contar historias, las personas, el contacto humano que hoy en día tanto me hace falta. Así que lo que más me acomoda es la franja cultural”, dijo.