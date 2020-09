“Emotivas y esperanzadoras palabras”: Francisco Reyes se llenó de elogios tras la obertura de “Vamos Chilenos”

Durante esta noche comenzó la cruzada solidaria “Vamos Chilenos”, el cual busca ayudar a los adultos mayores afectados por la pandemia del Covid-19.

La transmisión comenzó con el relato de Claudio Palma, sucedidos por una coreografía a cargo de Pedro Gajardo, en el que aparecieron huasos y huasas con mascarillas.

No obstante, quien se llevó todas las miradas fue el actor nacional Francisco Reyes, el cual recibió gran cantidad de elogios tras comenzar a saludar en distintas lenguas originarias, entre ellas el mapudungun, el quechua y el rapa nui.

“Grande Pancho Reyes saludando en lenguas indígenas y en horario prime. Un Estado plurinacional, un Chile intercultural, es el camino”, “Emotivas y esperanzadoras palabras de Pancho Reyes” y “Que bonito mensaje Pancho Reyes” son parte de los comentarios que usuarios de redes sociales dedicaron al actor.

Amo a Pancho Reyes. Hermosa obertura #VamosChilenos a quien no le guste no sea amargo y haga otra cosa. No lo vea. Y de pasada váyase un ratito a la chucha. El que quiera ayudar bakán. Es para los abuelitos.

— Cocalisa (@Cocalisa2) September 19, 2020