Cristián Sánchez y la depresión: “En la tele todo es brillo, todo es luz, todo es risa. Estar haciendo eso es como la del payaso triste”

Cristián Sánchez, se sinceró sobre la depresión que vivió durante varios años, mientras se desarrollaba como animador en televisión abierta.

A lo largo de la conversación en el programa “Francamente” de Canal 13, el presentador contó su experiencia a Francisca Garcia-Huidobro.

Partieron conversando sobre por qué el periodista no llegó a ser parte de “Primer Plano”, una decisión “bien de guata”.

“Cuando mi guata me anuncia algo intento hacerle caso, y en algún punto me pasó con el matinal de Chilevisión, que también fui a hablar con los jefes porque no quería seguir haciéndolo, porque no me sentía bien con los contenidos que estábamos mostrando”, afirmó el comunicador.

Después de la salida de Cristián Sánchez de Chilevisión y como conductor del matinal de TVN , sintió que “esos contenidos me fueron carcomiendo mis cimientos”, a pesar de que no sabe de qué son “me los fueron horadando, como se dice. Empecé a trastabillar y a cuestionarme, y empecé, más que a disfrutar, a sufrir”, contó.

“Me costó mucho, mucho (darme cuenta). Viéndolo así, como en retrospectiva, me demoré un par de años en sacarme bien la foto de lo que estaba viviendo”. Pero en un cumpleaños tuvo la epifanía. “Me acuerdo que un día yo estaba con mi familia, estábamos celebrando un cumpleaños de alguno de mis hermanos y me vi a mí, estando en ese momento de alegría y no disfrutando. Estando así como pasivo”, confesó el comunicador.

Para él, un pilar fundamental fue Diana Bolocco. “Ella estaba bien preocupada, me respetó harto el proceso”, pero no solamente lo ayudó sino que se dio cuenta antes de su depresión. “Yo llegaba del matinal y me preguntaba ‘¿cómo te fue?’ y yo ‘da lo mismo’. Uno puede decir que sí, bien, mal. Pero yo me derrumbaba completamente. Entonces, era mucho más potente que un mal día”, recordó.

Así, el actual presentador de ESPN Chile, buscó ayuda profesional. “Es muy difícil para los que trabajamos en televisión vivir algo así. En la tele todo es brillo, todo es luz, todo es risa. Estar haciendo eso es como la del payaso triste”, explicó Sánchez.

Revisa la entrevista completa: