“Exijo como ciudadano que esto pare ahora”: Eduardo Fuentes se quebró en vivo cuando se refería al crimen de Ámbar Cornejo

¿Qué es lo que hoy flota en nuestro mar? Rabia, molestia, indignación, rebeldía, sinsentido… podríamos seguir por horas. Ámbar no murió en estos días. Murió el 2016 cuando a su asesino lo dejaron libre. Murió cuando su madre prefirió estar con un criminal. Murió cuando este sujeto mato a su ex pareja y su hijo. Murió cuando la justicia ciega no confía en sus otros sentidos. ¿Es sorda también? Por qué no escucho los antecedentes que señalaban que dejarlo salir era peligroso. ¿No tiene olfato, tacto, memoria? Cómo podrá ser tan difícil de entender que quién mata de la manera que este hombre lo hizo no merece estar en las calles. Su lugar es otro. Las razones podrán ser muchas y atendibles todas y cada una de ellas, pero las consecuencias de esta ceguera ya suman demasiadas víctimas. Ámbar no murió estos días. Ha muerto demasiadas veces en nuestra presencia. Ámbar significa aquello que flota en el mar, ojalá tu descanso, niña, lo haga en aguas calmas y plácidas, al menos nos regalas ese consuelo en medio de la tristeza que envuelve a nuestro país al constatar que has vuelto a morir. #JusticiaParaAmbar 🙏🏻