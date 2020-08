¡No te vayas Chavo! Programas de Chespirito dejarán de emitirse en todo el mundo

Durante este domingo se conoció una triste historia para los seguidores del Chavo del 8 y de las producciones en general de Roberto Gómez Bolaños: Sus reconocidos programas dejarán de emitirse en todo el mundo.

Según consignó Clarín, esta decisión se debió ya que no habrían llegado acuerdo tanto el Grupo Televisa como el Grupo Chespirito para continuar con las transmisiones.

El hijo del mítico comediante mexicano, Roberto Gomez Fernán, lamentó la decisión y manifestó que espera poder llegar a un acuerdo para seguir con las transmisiones. “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos“, señaló.

En tanto Florinda Meza, viuda de Chespirito y que dio vida a Doña Florinda, indicó que “cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente“.

“Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran“, sentenció Meza.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI

— Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020