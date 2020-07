Pancho Reyes sobre la venta del edificio de TVN: “Es grave, es inmoral, es anti ético”

El actor Francisco Reyes conversó con Jordi Castell en El Aperitivo, donde se refirió a su cuarentena, la crisis que atraviesa TVN y a su rol en La Jauría, la nueva serie nacional de Prime Video.

Primero que todo, el intérprete habló sobre la cuarentena por Covid-19, revelando que está pasándola en compañía de su señora y sus dos hijos, y que los primeros días de encierro estaba desconcertado.

Por esta razón, decidió presentar la obra “Yorick” a través de Zoom, la cual venía haciendo desde hace seis años. “Estaba bastante desconcertado, me dediqué hacer cuestiones en la casa, a cocinar como loco, logré hacer cosas muy interesantes, después me pregunté: qué puedo hacer para poder seguir haciendo mi oficio, para buscar una forma de trabajo, y agarré una obra que yo venía haciendo desde el 2014 y me puse con el celular a decir los textos a la cámara, tratando de grabar fragmentos, ha sido una experiencia fantástica“, aseguró.

Pese a esto, Pancho aseguró que para el mundo del teatro el confinamiento “ha sido muy fuerte, porque como la gran mayoría de los chilenos y mucha gente en el mundo, toda la parte laboral ha afectado muchísimo, del mundo de las artes y en particular del teatro”.

“Estamos parados, los teatros están cerrados y no sabemos hasta cuando, los proyectos de cine están todos parados y la televisión está en su mínima expresión. Mega que era el canal más fuerte en su área dramática, ahora se quedó con la parte ejecutiva, gran parte tuvo que ser desligada“, agregó.

Más adelante en la conversación se refirió a la crisis que enfrenta su excasa televisiva, señalando que “estuve toda mi carrera televisiva en TVN, desde el 88 en adelante, son 30 años metido ahí, conociendo sus tripas y conociendo a su gente, no sólo actores, también directores y técnicos. Yo creo que es muy necesario para un Estado tener un medio de comunicación púbico, es muy importante, siempre que funcione como tal”.

“Me parece que un Estado, que es un ente que tiene que velar por los ciudadanos, tenga un medio de comunicación para hablar de los problemas locales, desde una persona de La Dehesa, hasta de cualquier rincón del país. A mí me parece que TVN debe seguir existiendo, hay que refundarla, ya perdió su rumbo hace más de 10 años“, sostuvo.

Sobre la venta del edificio de TVN, Reyes comentó que “me parece que es súper grave que se esté intentado hacer en este momento. Hacerlo hoy, es grave, es inmoral, es anti ético, tienen todas las de la ley para hacerlo, pero no me parece correcto”.

En relación a su nuevo rol en la serie de Amazon Prime La Jauría, Francisco comentó que “mi papel es un sacerdote que es rector de un colegio bien acomodado. Hay manifestaciones de los alumnos por abusos que se están dando a conocer. Este sacerdote entra a la lista de los sospechosos, pero se le descubre una yayita, había estado metido en entrega de adopciones ilegales de guaguas, por esa razón le cae la ley”.

“La Jauría se alimenta de muchas historias que pueden venir de la realidad, pero no está intentando retratar una historia en particular, no se basa en un hecho concreto. Es un thriller policial, es ficción“, sentenció.