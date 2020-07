“He hecho muchas películas con chilenas”: La cómica anécdota de la chef Fernanda Fuentes con actor porno en España

Durante una entrevista en el programa Sigamos de Largo de Canal 13, la chef Fernanda Fuentes relató una peculiar anécdota que vivió con el actor de cine para adultos Nacho Vidal, mientras se encontraba trabajando en las cocinas de un restaurante en Islas Canarias. “Entró a saludarnos a la cocina“, contó a Sergio Lagos.

La jurado de MasterChef Celebrity reveló que, tras saludarla de beso, el intérprete le preguntó “si es chilena o canaria“. A lo que ella replicó: “chilena, pero vivo en Canarias“. Finalmente, él le respondió: “Sí, es que yo he hecho muchas películas con chilenas y con canarias“, lo que causó risas en el estudio.

Fuentes además contó, que en ese mismo restaurante, conoció a importantes figuras del espectáculo, como al cineasta Pedro Almodóvar, y al bailarín Joaquín Cortés, quien “entraba directamente a la cocina a pedirnos platos, y le gustaba tanto la cocina que hacíamos, que nos regaló entradas para ir a verlo bailar“, recordó en el espacio, que se emite este martes cerca de la medianoche.

La maternidad de Fernanda Fuentes

En el espacio de Canal 13, la reconocida chef también abordó su experiencia como madre soltera. “Nunca he creído que la maternidad tenga que ir ligada a un hombre, yo no necesito de un hombre para sacar a mi hijo adelante“, agregó.

Fuentes, además, reveló que tuvo que dejar a su hijo de 6 años en Chile para poder viajar a España a “hacer camino y llevarlo”.

“Ser mamá joven no me iba a limitar en lograr mis objetivos como mujer. Las decisiones que tuve que tomar hace tantos años, para poder darle hoy a mi hijo todo lo que siempre le quise dar: una familia unida y valores; son cosas que uno no las tiene planteadas, la vida te las va entregando“, sentenció.