Televidentes se emocionaron hasta las lágrimas con el último capítulo de Historias de Cuarentena

Este miércoles, Historias de cuarentena. Psicología On-line, la primera serie remota de la televisión nacional, llegó a su fin, dejando positivas reacciones entre los televidentes. Durante su último episodio, hubo un especial momento que fue muy comentado en redes sociales, y que estuvo protagonizado por Pablo (Francisco Melo) y Lorena (Paola Volpato).

Todo comenzó cuando el psicólogo hablaba con Nicolás, su colega, quien lo estaba ayudando a lidiar con sus emociones durante el encierro. Fue en esa conversación que Pablo le comentó al personaje de Andrés Velasco que tenía ganas de ver a Lorena una vez que finalizara la cuarentena.

Pese a que Nicolás lo alentó a hablar con ella, Pablo se negó, ya que creía que estaba idealizando su relación con su paciente. Tras esto, ella lo llamó, pero él no contestó. Inmediatamente, el terapeuta se lanzó contra su amigo y le dijo: “Fuiste tú el que me habló de los vínculos personales y la terapia. Así que no te voy a cobrar esta consulta y te voy a hablar como amigo. Si a tu edad, viejo de mierda, me pongo así cuando me llama una mina, nervioso, créeme que no la dejaría pasar. Vive, hueón, vive“, emocionando a los espectadores.

Tras el mensaje de Nicolás, Pablo decidió llamar a la enfermera, quien lo sorprendió con una emotiva lista de deseos que espera cumplir una vez que finalice la pandemia. “Además de mamá y enfermera, me acordaré que soy mujer. Una mujer que se había olvidado de ver películas, reírse con sus amigas y bailar“, partió diciendo.

“Hoy extraño tener un hombre a mi lado, un hombre que me guste para quererlo, para pelear a veces, para sentirme viva. La próxima vez que me sienta atraída por alguien, no inventaré excusas. La próxima vez que me sienta así, me voy a encargar de que lo sepa. Pablo, después de la pandemia, ¿te tomarías un café conmigo?”, le preguntó Lorena, a lo que el psicólogo respondió que se tomaría todos los cafés que ella quisiera.

Esta situación generó que los televidentes se emocionaran y compartieran sus opiniones en redes sociales, donde varios de ellos felicitaron a Mega por crear una producción tan “sincera” y “realista”.

