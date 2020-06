“Un par de botellitas”: El comentado troleo de J.C. Rodríguez a Felipe Alessandri por defender a Piñera tras ser visto en vinoteca

Este martes en Contigo en la Mañana, el senador Iván Moreira y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, defendieron al Presidente Sebastián Piñera luego de visitar una vinoteca en plena pandemia por Covid-19.

Luego de que el parlamentario UDI asegurara que Piñera, por ser el mandatario nacional no es igual al resto de las personas, el jefe comunal también le restó importancia a la situación, asegurando que aquí “se ha hecho un escándalo de algo que no tiene por qué serlo”.

Ante esto, Julio César Rodríguez le planteó lo siguiente: “¿Estamos o no en una pandemia real? ¿Cuál es la señal? Usted mismo ha dicho acá que van a cerrar las botillerías, porque hay que hacer una buena cuarentena y los licores no era de primera necesidad (…) estamos en plena discusión de hacer una cuarentena real. Entonces, yo quisiera enmarcar esta conversación en las señales que da la autoridad (…) ¿qué le estamos comunicando a la gente? ¿Cómo lo ve usted eso? Yo creo que a eso se refería el ministro Paris”.

Tras este argumento, Alessandri reafirmó su punto, asegurando que aquí “hay un ciudadano, que es Presidente de la República, que sacó su permiso y fue a comprar un producto que, en este caso, era un vino. Yo destaco eso: va él, hace la fila, elige un vino chileno, que es importante también“.

Inmediatamente, el conductor del espacio señaló que “la discusión es otra. Lo que pasa es que usted está en una posición que hacen todos los ciudadanos y está bien, pero la pregunta es otra, porque estamos en una situación de pandemia. No estamos en una situación normal (…) donde las señales tienen que ser cada vez más estrictas. El tema es el de la pandemia, usted mismo cerró las botillerías“.

“Yo no soy el abogado del Presidente, pero no quiero polemizar una acción que no tiene nada de cuestionable. Que un día feriado tramite su permiso, se meta a comisaría virtual como Sebastián Piñera Echeñique, vaya a comprar, no tiene nada de malo”, lanzó el alcalde de Santiago.

Tras mostrar sus puntos de vista, Alessandri abandonó la conversación, ya que tenía una reunión con el mandatario. Ante esto, J.C. lo troleó y le dijo: “Se tiene que ir, el alcalde se tiene que ir porque tiene una reunión con el Presidente. Se rumorea que le lleva un par de botellitas de vino para que no salga, para que no salga el Presidente. Le envío un abrazo, Felipe. Gracias por la disposición”.