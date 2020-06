Iván Moreira defendió a Piñera tras ser visto en una vinoteca: “Es el Presidente, no somos todos iguales”

Este martes en Contigo en la Mañana, el senador UDI Iván Moreira se tomó la libertad de defender al Presidente Sebastián Piñera, luego de que fuera criticado por visitar una vinoteca en plena pandemia.

Sobre esto, el parlamentario comenzó explicando en la entrevista que “lo único que falta de la oposición es que al Presidente lo culpen de la pandemia y de todos los males de la humanidad”.

En esa línea, tomó como ejemplo la fotografía que el mandatario se sacó hace algunos meses en Plaza Baquedano, por la cual Piñera fue duramente criticado. “Porque entiendan una cosa: ¿qué tiene que se haya sacado una foto en la Plaza Dignidad? ¿Cuál es el problema? Es el Presidente, no somos todos iguales. Un Presidente de la República es una autoridad“, lanzó Moreira, generando polémica en redes sociales.

“La izquierda siente provocación porque el Presidente se saca un foto, ¿y las provocaciones que nos hace la izquierda a nosotros? Ah, ahí no cuentan, porque la cuentan para un solo lado. Yo no veo problema en ir a sacarse una foto, yo me la hubiera sacado ahí, ¿cuál es el problema?“, sostuvo.

Luego, agregó: “¿Ir a comprar vino es un pecado? Si es el Presidente de Chile, por favor. El Presidente pudo haber ido al supermercado, ¿y en el supermercado no venden vino, acaso? Entonces, que estemos discutiendo este tipo de cosas…”.

“Todos necesitamos salir, estamos en cuarentena, pero tenemos derecho a ir a comprar con los permisos”, argumentó, provocando que Monserrat Álvarez interviniera, asegurando que hay un principio de igualdad ante la ley.