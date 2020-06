Los memes que dejó el capítulo “pecador” de MasterChef Celebrity Chile

Un capítulo que exigió lo mejor de cada concursante fue el que disfrutaron los fanáticos de MasterChef Celebrity Chile, que triunfó en rating, según cifras entregadas por Canal 13.

La primera competencia estuvo marcada por una nueva “caja misteriosa”, inspirada en los siete pecados capitales: Natalia Duco cocinó la lujuria, Marcelo Marocchino la avaricia, César Campos la pereza, Betsy la Soberbia, Nacho Pop la gula, Rocío Marengo la envidia y “Botota” la ira.

Luego de una estrecha competencia, Betsy Camino se quedó con el balcón, salvándose de una nueva eliminación y asegurándose un cupo entre los 6 finalistas del programa.

Posteriormente vino la segunda competencia de salvación, donde debieron cocinar un Kulibiac, una clásica preparación rusa que exigía técnica y rigurosidad.

Rocío Marengo ganó esa prueba, subiendo al balcón y exponiendo a Duco, Marocchino, Cesar Campos y Nacho Pop y “Botota” a la eliminación.

Los comentarios de la noche dieron para todo tipo de chistes y memes:

Rocío: "No se por qué me tocó la envidia, me identifico más con otros pecados" 🤣 #PecadosCapitalesMC pic.twitter.com/r8wHwWOTHh

— ♡𝙂𝙖𝙗𝙧𝙞𝙚𝙡𝙡𝙖♡ (@GabSultana) June 29, 2020