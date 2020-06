Presidente de Anatel y realización de “Chile ayuda a Chile”: “No está descartada en absoluto”

Mario Kreutzberger, Don Francisco, comenzó a trabajar en la idea de un programa especial para ir en ayuda de quienes se han visto afectados durante la crisis sanitaria. La campaña llevaría por nombre “Chile ayuda a Chile”, tal como ocurrió después de los terremotos de 1985 y 2010.

Si bien se pensó realizar la iniciativa dentro de los próximos días, desde la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), el presidente Ernesto Corona comentó a ADN que aún no hay una fecha concreta.

“Se ha trabajado con Mario y los canales en qué tipo de programación se puede hacer porque esto supone un esfuerzo comunicacional importante. Ahora, no está definido cuándo hacerlo. Lo que sí está claro es que no va a ser en el curso del mes de julio. Será a partir de agosto en adelante. Y no necesariamente agosto”, dijo.

Así como se debe definir la lógica para su realización, similar a la última Teletón que tuvo a la mayoría de los animadores desde sus casas, también hay que encontrar la manera en que se traducirá el dinero recaudado.

Corona recalcó que la idea “no está descartada en absoluto. Está plenamente vigente. Hemos tenido reuniones una vez a la semana. Nunca Anatel había tenido tantas reuniones de directorio con la participación de Mario y algunos colaboradores de él” y que “los canales de televisión han dicho que apoyaremos la propuesta”.