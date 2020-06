Madgalena Müller compartió video del recuerdo con motivo de los 13 años de Amango

View this post on Instagram

El día de ayer se cumplieron 13 años del estreno de esta hermosa serie… pero sobre todo fue el comienzo de nuestra hermosa familia #Amango ❤️❤️😃😃!! Que hermosos recuerdos!! Y que extraño pensar que ya han pasado 13 años 😱😱😱… les mando un beso enorme a todos mis amanguitos @_carolinavargasr @fele.rojasd @gaby_ernst @schusteroficial @danielgrunewaldt @deniserosenthal @andreubillamusica @nostalgikevz @nicomakanudo 😘😘!! Y obviamente un beso a todos los que nos acompañaron y nos quisieron tanto! Ojalá estén teniendo una linda semana 🥰❤️!