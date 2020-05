“Es como si te quitaran un hijo”: Patricia Maldonado nuevamente se refirió a su salida de Mucho Gusto

Patricia Maldonado lleva siete meses fuera de pantalla, luego de que Mega decidiera sacarla de Mucho Gusto en octubre del año pasado, a inicios del estallido social.

Sobre esto y más conversó con El Mercurio, donde señaló que “la catástrofe para mí, y para muchos, partió el 18 de octubre, ahí empieza el descalabro social y se suspenden todas las funciones“, para luego agregar que varios rostros salieron perjudicados por el movimiento y que el coronavirus “remató” esta situación.

Respecto a su salida del matinal de Mega, la opinóloga confesó que creyó que sería un par de meses, no más. Sin embargo, “después me di cuenta que no y eso duele… estuve en el matinal desde sus inicios, entonces, es como si te quitaran un hijo después de que lo criaste“.

Además, Patricia se refirió al contenido actual que muestra el espacio, asegurando que es “un error que estén todos los canales tocando la misma tecla. La gente está chata de tanta noticia y necesita algo de distracción”.