Héctor Noguera sacó aplausos en Twitter con su diálogo en Historias de Cuarentena

Durante el capítulo de este lunes de Historias de Cuarentena, Héctor Noguera se llenó de aplausos en redes sociales al reflejar la realidad de los adultos mayores con su personaje.

En la serie de Mega, el destacado actor nacional interpreta a Aníbal, un adulto mayor que perdió a su esposa hace poco y a quien su hija lo obligó a tomar una terapia con Pablo (Francisco Melo), para ayudar a afrontar la pena por su pérdida y el estrés de la pandemia por Covid-19.

Tras contarle sus problemas al psicólogo, Aníbal hace una dura crítica a cómo el Gobierno entrega y maneja la información sobre la crisis sanitaria actual.

Aníbal se siente desplazado no solo por la sociedad sino también por las autoridades 😞😞😞 #HistoriasDeCuarentena #JamásTeAbandonaría pic.twitter.com/5loSZyP3tz — Historias de Cuarentena (@CuarentenaMega) April 28, 2020

“Yo no sé si usted se habrá dado cuenta, pero cuando sale el ministro o alguno de sus asistentes a dar los cómputos del virus, así como si fuera Don Francisco en medio de la Teletón, lo primero que hace es apurarse en decir, en que son viejos“, partió diciendo.

Luego, agregó: “Es algo así como decir, ‘mire, lamento el fallecimiento de 12 personas ayer, pero 10 de ellos son viejos’. Como si los viejos no importaran, como si no contaran, como si los muertos fueran dos, no 12.¡Por favor!”.

“Dígame, ¿ha visto algo más grosero en su vida?”, le pregunta al personaje de Pancho Melo, quien se queda sorprendido por la acotación de su paciente.

Esta escena generó un amplio debate en redes sociales, donde muchos de los tuiteros estaban de acuerdo con las palabras de Aníbal. Además, destacaron la actuación de Noguera, asegurando que lo que está diciendo en la serie tiene estrecha relación con su realidad.

#HistoriasDeCuarentena ¡Notable Héctor Noguera en este capítulo!…Aníbal no solo representa a una persona mayor reflexiva y capaz de autocuestionarse, sino también invita a ponerse en los zapatos de tantos mayores para escuchar como se pueden sentir cuando los reducen — Mariela Araya (@mariettaraya) April 28, 2020

#HistoriasDeCuarentena la cagó esta wea, que manera de llorar, que manera de reflejar la realidad tal cuál es, y que manera de empatizar con cada personaje. Mi papá decía lo mismo que Héctor Noguera "Los viejos somos un estorbo". 😢 — MPaz Aylwin Arregui (@mPazAylwin) April 22, 2020

Amo a Héctor Noguera, me siento muy identificada con su personaje. Jamás vamos a superar la pérdida de un ser querido y lo más difícil es aprender a vivir con eso.#HistoriasDeCuarentena — Marda (@Darmitaa) April 28, 2020

Se me parte el corazón de solo pensar en cuanto viejitos y viejitas están pasando por lo que hoy Héctor Noguera está relatando… Nunca dejemos solos a los adultos mayores, dos merecen cariño y amor #historiasdecuarentena — Ale Jiménez Acuña (@Alejimenezac) April 28, 2020

Me dio mucha pena el relato del personaje que interpreta Héctor Noguera 😑 #HistoriasDeCuarentena — 𝑪𝒂𝒕𝒂𝒍𝒊𝒏𝒂 𝑷𝒂𝒓𝒓𝒂 (@cparrabrant) April 28, 2020

Héctor noguera es sublime actuando en el papel que sea y en la época que sea #HistoriasDeCuarentena — Daniela ! (@DanielaHuerta) April 28, 2020

82 años y sigue transmitiendo emociones como nunca, ACTORAZO Héctor Noguera un lujo verlo actuar sobre la contingencia más aún 👏🏾👏🏾👏🏾 #HistoriasDeCuarentena — Pescador de la VI Región (@pescadorchileno) April 28, 2020