“Yo sufrí bullying”: Cristián de la Fuente confesó que fue discriminado en la TV chilena por su físico

Cristián de la Fuente reveló que sufrió bullying por su físico en el mundo actoral chileno en los años 90.

El intérprete fue invitado a Cocina fusión de TVN y le preguntaron si “¿crees que tu físico fue la clave para entrar al mercado estadounidense?”.

“Mira, sí y no. Estados Unidos para mí fue un mercado y un país donde hubo muchos menos prejuicios de los que tuve acá en Chile“, respondió.

“Yo acá en Chile, mucha gente asumió que porque yo hacía deportes, tenía buen físico, me iba bien, ‘ah, este es tonto y es malo para actuar‘. Y yo sufrí bullying. No en el colegio, o sea, en el colegio un poco, pero actoral“, confesó.

“Yo entraba a Canal 13, y había críticas de un diario, y las compañeras me las pegaban en el camarín“, reveló.

Cuando le preguntaron a qué colegas se refería, Cristián decidió no dar nombres y aseguró que estaban “perdonadas“, explicando que habló el tema con ellas.

“Fue heavy, porque la gente asume, si alguien tiene algo, es excluyente una cosa de la otra. Le va bien, ah, robó plata. Y cuando decidí irme a Estados Unidos, leí en un diario, en La Tercera, cuando Ricardo Vicuña, el director de televisión, había decidido cambiar modelos por talento. Ahí yo caché que no tenía pega en el 13. Entonces dije ‘plan B, me voy. No me queda otra’. Y cuando me fui, en Estados Unidos el mercado no es tan castrador en ese sentido”, contó.

Además, aseguró que su físico le ha impedido hacer ‘personajes que ha querido’.

“De repente tú leís un guión, y tú decís ‘puta, quiero hacer ese personaje’. Pero no tenis pinta de boxeador. O hay otro personaje y eres muy grande o eres muy chico, tienes mucha cara de latino. Si bien el físico te sirve para algunas cosas, es súper específico. Son ciertos papeles. Hay ene papeles de guiones, de proyectos que yo he querido hacer y no he podido, porque me dicen que por casting, no da“, concluyó.