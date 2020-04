“¿Hablemos de ansiedad?”: Faloon Larraguibel confesó que ha subido 6 kilos en cuarentena

View this post on Instagram

¿Hablemos de Ansiedad? Hoy rompí dos pantalones tratando de que me entraran, he subido 6 kilos y no se imaginan con la ansiedad que estoy. . El encierro, el no poder ver a mi seres queridos, el no saber qué va a pasar me tiene mal. y me como todo lo que pillo. Picoteo a deshoras y sin darme cuenta ya tengo 6 kilos infiltrados en esta pandemia. Quizás no se me notan porque soy alta, pero yo lo veo en mi ropa. . Estoy menos disciplinada, me cuesta entrenar… y mi mayor virtud que es la “perseverancia“ está empezando a flaquear. . Lo bueno es que se me dieron el mejor secreto para parar con esta ansiedad y NO seguir subiendo de peso: ANDAR DIA Y NOCHE CON MASCARILLA DENTRO DE LA CASA 😂😂 así no te comes todo lo que pillas . Quien es de mi team? Cuánto han subido?😬