Pancho Saavedra explica por qué “Lugares que hablan” ha crecido en sintonía durante la cuarentena: “Nos ha dado la oportunidad de cautivar a un público nuevo”

La cuarentena por coronavirus Covid-19 en Chile lleva más de tres semanas desde su inicio. Por esta razón, miles de chilenas y chilenos que han tenido la oportunidad se han quedado en sus hogares para evitar contagiarse.

Pero “Lugares que hablan” de Canal 13, por ejemplo, es un ejemplo que lleva por varios lugares al público sin salir de sus casas, lo que ha sido un éxito rotundo en esta época de encierro ha transformado al programa en lo más visto del canal hasta antes de la Teletón. En 4 semanas ha promediado 13.7 puntos de rating, siendo el sábado 21 de marzo, el día que mejor puntuó llegando a los 15.6.

En conversación con ADN.cl, Francisco Saavedra, conductor del espacio, afirmó que esto se debe a los valores que se entregan en pantalla: “Uno ve historias de resiliencia, uno ve historias de personas sacrificadas, de personas que han tenido que lucharle a la vida, ganarle a la adversidad“.

“Son historias inspiradoras. Ver a nuestros compatriotas combatiéndole a la vida, te dan ganas de pelearle a la vida, de no echarte a morir“, añadió.

El comunicador comentó también que es muy bonito el fenómeno que se está dando. “Me ha llamado la atención que hay muchas personas que me escriben y me dicen ‘Pancho yo había visto escuchar de tu programa y por primera vez lo veo y me encanta’, entonces creo que nos ha dado la oportunidad de cautivar a un público nuevo“.

Asimismo, se refirió a la cuarentena y el autocuidado que deben tener las personas. “El encierro para todos ha sido brutal, pero tenemos que adaptarnos a esta forma de vivir que no va a ser por 15 días, va a ser por un rato largo, debemos tener conductas mucho más responsables“, aconsejó.