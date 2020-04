Periodista de CHV que dio positivo por coronavirus: “Llevo cinco días en los que me cuesta mucho siquiera pararme de la cama”

Al día de hoy, viernes 3 de abril, en Chile hay más de 3.737 infectados por coronavirus Covid-19 y personas de todas las áreas de nuestra sociedad han contraído el virus.

En esta oportunidad, la periodista de Chilevisión, Carolina Vera reveló en sus redes sociales que padece de la enfermedad. En un video subido a Instagram TV la comunicadora comentó que está aislada en casa y que ha sentido la mayoría de los síntomas que provoca el Covid-19.

Vera mencionó que no está del todo segura en su hogar y que no cree que sea solo un resfrío: “siento que existe una sensación de falsa seguridad respecto a los que están viviendo la enfermedad en sus casas. Se habla mucho de que esto es un resfrío común y también de que hay gente asintomática“.

Asimismo, añadió que “hay gente que presenta muy pocos síntomas o simplemente no presentan ninguno, pero hay gente que los puede presentar todos y créanme que son días difíciles. Yo soy una persona sana, sin enfermedades base, y llevo cinco días en los que me cuesta mucho siquiera pararme de la cama“.

Con evidentes dificultades respiratorias, la comunicadora comentó que “no te dan ganas de comer. Pasan horas y horas en las que no me puedo mover”. “Si llego a complicarme de forma respiratoria tengo que ir a una urgencia, pero el resto uno lo vive en casa. Incluso si se me pasan todos los síntomas, podrían aparecerme problemas respiratorios”, agregó.

Por último, la periodista comentó que la única forma de que todo esto pase más rápido es quedándose en casa: “Quédense en su casa los que puedan. La gente en los hospitales no pueden quedarse en su casa, la gente que trabaja en los medios, mis compañeros están constantemente en la calle arriesgándose”.