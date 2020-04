Exparticipante de Masterchef y su hijo en Teletón: “Me siento amparada”

Macarena Urrutia, panadera, pastelera y participante de la segunda temporada de Masterchef en 2015, se refirió al papel fundamental que ha realizado la Teletón con su hijo.

Según consignó LUN, la exparticipante del programa culinario agradeció a la institución por ayudar a su hijo Borja, el cual nació prematuro y con un retardo en el crecimiento. “La Teletón nos dio una acogida profesional, grata y clara. Un primer día lleno de sorpresas, desafíos, oportunidades y disciplina con nuestro amado Borja. Y sobre todo fe y amor“, señaló.

“Sin la Teletón hubiese sido imposible realizar las interconsultas de kinesiología, terapia ocupacional, fisiatría, pediatría y fonoaudiología. Es mucha terapia. No podíamos cubrirlas todas por la vía particular“, aseguró Urrutia.

Finalmente, Macarena afirmó que la institución “nos ha dado muchas satisfacciones porque mi hijo hace cosas que no esperábamos gracias a las terapias, como mover su cabecita y manitos (…) me siento amparada, no sé si con mi marido hubiésemos podido solos“.