Carolina de Moras reveló que no tiene amigos en la televisión: “Hay gente que me odia y no sé por qué”

Hace algunos días debutó “El Aperitivo”, programa que Jordi Castell conduce en el Instagram Live de revista Velvet de lunes a sábado.

Y una de sus últimas invitadas fue la modelo y conductora Carola de Moras quien, tras la suspensión indefinida de Bailando por un sueño vio truncado su regreso a la televisión, lugar donde nunca se ha sentido muy a gusto. “Sobreviví a la tele con mucha ayuda de psicólogo, para poder entender bien el círculo y el escenario”, confesó.

Además, contó que no ha sido un lugar donde haya encontrado amigos. “En la tele no engancho, tengo mis amigos del sur de cuando tenía 3 años, mi casa, mi hija, no ando haciendo amistades por la tele y eso cae mal”, aseguró. “Hay gente que me odia en la televisión y no sé por qué me odia”, agregó.

“La tele no paga la decencia, ser gente, si no que castiga al empeñoso, premia al insolente, premia al vulgar, al más agresivo”, remató De Moras, quien también reveló a Castell cómo es su rutina casera, con un mini gimnasio en el patio.“Me cuesta igual que todo el mundo hacer deporte, muero de ganas de estar todo el día echada. Me motivo entrenando con una amiga por camarita, nos presionamos entre nosotras”, desclasificó.