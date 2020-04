Los dos shows de Pat Metheny en Chile son reprogramados para el próximo año

Los conciertos de Pat Metheny en Chile, programados originalmente para el pasado 20 y 21 de marzo, han sido reprogramados para el 16 y 17 de abril del 2021 en el Teatro Caupolicánn.

El artista envió un mensaje a su fanáticada chilena, en el cual expresó que: “El plan era que, después de algunos conciertos en Argentina y Brasil, finalmente podría regresar a Chile para presentar esta banda tan especial en este formato único, reconstruyendo muchas de las melodías más antiguas de nuevas maneras, con nuevas sorpresas también… Después de varias décadas de intentos, la oportunidad de regresar a Chile finalmente estaba aquí. Y luego, por supuesto, la magnitud de lo que todos enfrentamos ahora se hizo evidente, y nuestro espectáculo, como todo lo demás, se pospuso. Estoy seguro que muchos de ustedes estaban decepcionados, pero tal vez no tanto como yo“.

“La buena noticia es que hemos podido reprogramar nuestros conciertos, con la suficiente antelación como para estar seguros de que nos enfrentaremos a un mundo diferente y más seguro en ese momento. Este espectáculo en particular es uno que he guardado para todos ustedes en Chile, y Antonio Sánchez, Gwilym Simcock y Linda May Han Oh están listos para regresar conmigo, por lo que podremos hacer toda la “An evening with… ” según lo planeado originalmente para todos ustedes”, agregó.

De esta manera, Pat Metheny regresará a nuestro país tras 24 años de su última visita, donde promete interpretar sus grandes éxitos y dar un show de lujo.

Las entradas emitidas para cada concierto serán validas para las nuevas fechas (las entradas del viernes 20 corresponden al 16 de abril y las del 21 al 17 de abril).