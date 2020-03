Gómez-Pablos explicó por qué Cubillos y Lavin asisten a Bienvenidos tras encuentro con Contralorito

El periodista Amaro Gómez-Pablos se vio envuelto en una polémica tuitera, luego de que se generara la controversia entre Contraloría y los alcaldes que frecuentemente asisten a los matinales nacionales.

A través de un mensaje en Twitter, el comunicador se mostró a favor de los jefes comunales, asegurando que “me parece de una frivolidad suprema sacar esta resolución en medio de una pandemia cuando la información es hoy salud, y los alcaldes han brindado un servicio de utilidad pública inigualable“.

Tras esto, un usuario lo increpó por la “conspiración” de Bienvenidos, el matinal que conduce, por incluir a Marcela Cubillos y Joaquín Lavín como rostros recurrentes.

“Amaro, tu opinión no es objetiva. Todos sabemos lo que están haciendo poniendo a Marcela Cubillos en el panel y a Joaquín Lavín hasta el cansancio. Lo bueno, es que el país ya no es el mismo, no nos tragamos sus cuentos. Total apoyo a @ContraloritoCGR @Contraloriacl”, escribió el desconocido, provocando una respuesta inmediata por parte de Amaro.

“Marcela Cubillos fue puesta porque representa el Rechazo, y teníamos un desequilibrio con el Apruebo. Vidal/Lavin son Apruebo. Schalper/Cubillos son Rechazo“, detalló en la red social.

