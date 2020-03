¿Por qué decidió salir de MasterChef Celebrity?: Leo Caprile reveló sus verdaderos motivos

El capítulo del domingo pasado de MasterChef Celebrity Chile estuvo marcado por la inesperada salida voluntaria de Leo Caprile, la cual generó diversas reacciones entre sus compañeros y los televidentes.

Pese a que en ese entonces apeló a motivos personales, ahora el comunicador quiso profundizar sobre eso en conversación con La Cuarta.

En esa línea, comenzó aclarando que “es algo de lo cual no puedo decir mucho, pero no lo puedo dejar pasar. Con todo el respeto que me merecen las reglas del juego pedí un permiso especial que me concedieron, tal vez con el paso del tiempo se va a saber, pero por ahora prefiero guardármelo, porque tiene mucho que ver con mi enriquecimiento personal”.

“Estaban muy sorprendidos, pero tenía que tomar la decisión. Me hicieron una despedida, pero fueron muy apañadores, me comprendieron, ahí nacieron amistades para toda la vida“, dijo, asegurando que nadie del programa culinario sabía sobre su renuncia.

Finalmente, Leo se refirió al nivel de sus compañeros, asegurando que todos están en la misma línea. “Es difícil plantearse una apuesta, con tanta competencia, no es fácil, varios tiene habilidades culinarias, pero por una cuestión de respeto no me voy a manifestar, porque como dicen en el programa, ‘En MasterChef, todo puede pasar'”.