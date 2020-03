Maura Rivera explicó por qué no está asistiendo a Bailando por un Sueño

Pese a que en Bailando por un Sueño se tomaron medidas preventivas por el coronavirus, Maura Rivera ha decidido no ir más para evitar un posible contagio.

En conversación con Publimetro, la bailarina reveló sus razones, asegurando que no lo hizo únicamente por ella, sino que también por quienes la rodean. “Le he tomado demasiado el peso a este tema, no sólo por mí sino que por mis hijos, por mi familia, por mis abuelos“, aseguró.

“Hay gente que no le ha tomado el peso a esto y yo soy de las personas que sí le ha tomado el peso desde el minuto uno“, explicó Maura.

En esa línea, comentó que “estoy encerrada en mi casa, la verdad no he salido, mis hijos están en colegio, así que estoy dedicada 100% al cuidado de ellos“.

Sobre cómo piensa que continuará todo esto, Rivera señaló que “no sé lo que va a pasar mañana, pasado, no tengo idea, nadie sabe, pero yo soy de las personas que sí prefiero mantener las medidas correspondientes en la salud primero que todo. Para mí eso es lo primordial, sobre todo porque soy mamá y no puedo llegar contagiada a mi casa”.