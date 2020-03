Podemos Hablar: Pollo Valdivia revelará la íntima última frase que le dijo Javiera Suárez antes de morir

Este viernes en Podemos Hablar, Juan Carlos “Pollo” Valdivia hablará sobre el lamentable fallecimiento de su amiga Javiera Suárez, quien falleció en junio de 2019 tras una ardua batalla contra el cáncer.

En el adelanto del nuevo capítulo del estelar de CHV, el comunicador contará cuál fue la última frase que le dijo la periodista. “No la quería ir a ver porque me pone mal el tema, no tengo la inteligencia emocional para enfrentar el tema… Fue su marido, Cristián, quien le dijo a mi mujer ‘dile al Pollo que venga porque no hay mucho tiempo’“, partió contando.

Posteriormente, reveló que “cuando nos vemos ella me dice una cosa muy fuerte, muy íntima entre nosotros, porque yo le había dicho cuando le detectaron el cáncer que iba a luchar e iba a ganar la pelea, ‘vamos con esto que se puede, tú no te vas a morir, esto es una sentencia’. Entonces, apenas me ve entrar a su pieza se pone a llorar y me dice ‘maricón, me dijiste que me iba a salvar’ y hasta el día de hoy eso me quedó”.

El estelar de CHV también contará con la presencia de Marcelo Ríos, Francini Amaral, Flavia Medina, Rodrigo Wainraihgt y Solange Lackington.