Chino Ríos confesará en Podemos Hablar que lo descubrieron siendo infiel con íntimos detalles

Este viernes en Podemos Hablar, Marcelo “Chino” Ríos desclasificará varias situaciones y anécdotas que son desconocidas para sus fanáticos.

Una de ellas, por ejemplo, fue cuando una de sus infidelidades quedó al descubierto.

“Llegué a la casa, me acosté y venía con el condón puesto… como ya lo sabía, lo tiré por la ventana, pero al otro día el conserje me dijo ‘don Marcelo, pare de tirar los condones por la ventana’. Entonces, me cagó igual, poh’, porque supo”, reveló el exnúmero uno del mundo.