Tamara Acosta se sinceró sobre su depresión endógena en “Mucho Gusto”: “Viví un infierno”

Tamara Acosta visitó este lunes Mucho Gusto para hablar de su nuevo rol en Protectoras, una serie nacional que estará basada en el Sename y en la que ella interpretará a una abogada.

Además de referirse a la producción, la querida actriz chilena se sinceró sobre la depresión endógena que padeció por casi dos décadas, la cual la hizo dudar de su maternidad, dado que su hijo o hija podría heredar la enfermedad.

En conversación con el panel del matinal de Mega, Tamara primero señaló que “viví un infierno” y también contó cómo vivió los momentos previos a su embarazo y la maternidad, asegurando que “abrió los ojos” antes de convertirse en mamá.

“Yo tuve como la suerte de que reaccioné y dije ‘estoy muy mal’ cuando sentí ganas de no estar aquí y tratar de hacer algo por no estar aquí. Entonces cuando uno se da cuenta de eso, no sé alguien me iluminó, yo dije ‘no, necesito psiquiatra’“, reveló.

Sobre la posibilidad de que su hija de 7 años herede la enfermedad, la actriz respondió que “esa es la gran pregunta y nada, me tengo que consolar y hacer todo posible para que este súper contenida y tratar de que no ocurra, pero si ocurre también uno va a estar ahí con todo lo que pueda estar para apoyarla“.