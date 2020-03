Chef Serrucho se despidió de “Mucho Gusto” con emotivo mensaje en Instagram

View this post on Instagram

Bueno, ahora que puedo hablar desde el corazón y no de la cabeza… Quiero agradecer a cada un@ de las personas que formaron parte de este maravilloso momento de mi vida llamado @muchogustomatinal … Cinco años llenos de magia, conocimiento, amor, sabor y todo lo bueno que puede tener lo qué haces cuando realmente te gusta por supuesto gracias a Dios y la Virgen… Quiero aprovechar de agradecer enoooooormemente a ustedes familia, que sin conocerme me dejaron entrar en sus casas y lo más importante en sus corazones. Me han hecho enormemente feliz y obvio que sé que lo seguirán haciendo, ya que cuando alguien no te quiere, siempre hay alguien que si lo hace y en este caso el más importante (ustedes) por ende se que nos volveremos a encontrar… No podía ser de otra forma mi último día, ya que eso es lo que soy un loco viajando en esta bella vida acompañado de sueños y viviendo cada uno de los momentos que Dios me da!!! Los amoooooooo 🙏💚💛❤️