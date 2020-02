Tres participantes de “Bailando por un Sueño” se encuentran lesionadas a un día del estreno del programa

A un día del estreno de Bailando por un Sueño, el nuevo estelar de Canal 13, tres de sus bailarinas se encuentran lesionadas.

Se trata de Maura Rivera, Valentina Roth y Carmen Gloria Bresky, quienes sufrieron distintos accidentes durante las prácticas.

La primera sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquerda durante uno de los ensayos. En conversación con LUN, la exchica Rojo comentó que “me desgarré, me tiró altiro la pierna. Igual es una lesión bastante común en los bailarines. Llevo 10 días parada sin poder ensayar toda la coreografía, sólo marcamos los pasos”.

En esa línea, explicó que se está recuperando con kinesiología, acupuntura y mucho hielo. “Perdimos tiempo con los ensayos, pero también creo que va mucho en la cabeza, es decir, las ganas que tengo de recuperarme“, contó.

“Hemos hecho ensayos extras, pero no puedo jugármela tanto con los lifts (acrobacias). Fuimos súper inteligentes para crear la coreografía. Lo que sí, es una lata no poder estar al cien por ciento, pero igual espero darlo todo“, agregó.

Vale Roth, en tanto, reveló que “en un ensayo estábamos haciendo el último lift, mi bailarín me tenía arriba y mis costillas, que son un poquito salidas, me sonaron. Sentí que pasó algo, me dolió”.

Tras ser trasladada a la clínica, le informaron que el cartílago estaba rozando un nervio de su costilla izquierda. Sobre esto, aseguró que esta parte del cuerpo “son súper fregadas porque se tienen que recuperar solas. Estoy sólo con antiinflamatorios y me pongo hielo después de los ensayos“.

Finalmente, Carmen Gloria contó que durante de los ensayos “no miré para abajo, pisé a mi bailarín y se me torció el pie derecho. No esperaba que esto fuera tan intenso hasta el punto de lesionarme”

“Tenía el pie hinchado y me dolía. Ahí caché que la cuestión no era una torcedura simple. Así que estoy con Ibuprofeno, crema Lertus y el fin de semana aproveché de descansar el pie”, señaló.