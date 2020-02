Así fue la reacción de Belén Soto tras conocerse el regreso a la pantalla de “Papi Ricky”

Hace unos días Canal 13 anunció, para alegría de los nostálgicos, la vuelta a la pantalla de la novela “Papi Ricky”.

A 13 años de su estreno, la teleserie interpretada por María Elena Swett, Jorge Zabaleta, Tamara Acosta y Belén Soto llegará en marzo a la estación de Luksic.

Fue esta última quien a través de un video en su cuenta de Instagram expresó su emoción tras el anuncio.

“Cuando me dicen que van a re estrenar Papi Ricky y han pasado 13 años y aún no me aprendo la letra“, escribió Soto en su cuenta.