Kathy Salosny y la falta de sintonía entre la TV y la gente: “Es una televisión que te atonta un poco”

Tras su salida del late show “No culpes a la noche” de TVN, Katherine Salosny acaba de lanzar su nuevo programa “Hablemos de Chile”, los miércoles a las 23:00 horas a través de Telecanal. Un programa surgido junto a José Antonio Leiva, exproductor del late, una vez que ambos salieron de su equipo tras el giro a los contenidos de farándula. De este nuevo proyecto conversó la animadora con Ciudadano ADN.

Un proyecto que busca sintonizar con el nuevo Chile que surgió a partir del estallido social, que para Salosny es “una vuelta a la austeridad”, aunque “la violencia le dio un carácter. A mí me violenta la violencia, pero finalmente dio algún efecto”, reflexionó. Pese a eso, siente que “me faltan varias señales” para dar término a la crisis.

Entre los más afectados por este estallido han sido los medios de comunicación. Para Kathy, esa falta de sintonía entre el público y los medios tiene que ver con “esa mirada hacia el lado, no hacia el frente, donde está la gente” y con “no querer hacer los cambios por no salirte de tu zona de confort. Es una televisión que te atonta un poco. No tiene que ver con una sociedad que está mucho más diversa y de la que hay tanto que mostrar”.

En la televisión, dice la animadora, “veo sensacionalismo, crónica roja. Y no sé si esos son los problemas de la gente”. Y si bien hubo un recogimiento de esa realidad en los primeros días del estallido, en programas como los matinales, “a medida de que las cosas fueron calmando, se volvió a lo mismo. Es una cadena nacional permanente. Cambias de canal y ves a la misma hora lo mismo”.

Una estructura televisiva en la que Salosny ha tenido idas y venidas. Su salida de programas como el matinal de Mega, “Mucho gusto”, o el ya mencionado “No culpes a la noche”, según relata, se ha dado con justificaciones como “‘hay que refrescar la pantalla’, ‘queremos algo más shiny’ o ‘ponte pechugas’. Siempre lo he vivido violentamente”.

Ahora, espera que “Hablemos de Chile” sea un programa “donde no tenga que transar ni transarme por la elección que hicimos”. Si bien se trata de un canal “de nicho”, para Salosny se trata de una oportunidad de crear “un escenario más de riesgo, más conectado con lo que está pasando”. En comparación con sus recientes experiencias televisivas, “me complace mucho invitar a quien tenga ganas de invitar y que no te digan ‘es que a ese gallo no lo conoce nadie'”.

Otra faceta de Katherine es la de empresaria gastronómica, con la inauguración hace un año del restaurante Casa Tunquén Macerado, en esa localidad. Un proyecto del que decidió hacerse cargo luego de la muerte de su expareja e impulsor de la idea, Pato Errázuriz. “El alma del Pato está ahí. Nos ha ido súper bien. Y hay conversaciones muy potentes en las mesas, es como una asamblea constituyente”.