Una de las figuras revelación del humor chileno de este 2023, Diego Urrutia, se llenó de elogios en redes sociales luego de dar un espacio de su rutina en Teletón 2023 a los intérpretes de lengua de señas.

Pasada las 02:30 de este sábado, el joven comediante nacional se subió al escenario del Teatro Teletón por primera vez.

Con una rutina cargada de referencias a las redes sociales, en especial a los trends de TikTok, Diego Urrutia sacó carcajadas entre los presentes en el recinto y los televidentes.

La participación de Andrés

Sin embargo, un momento se robó toda la atención de los cibernautas: cuando el comediante homenajeó a los intérpretes de lengua de señas.

Para ejemplificar aquello, el humorista invitó al escenario a Andrés, traductor que cobró protagonismo durante la participación de Diego Urrutia en el Festival de Viña 2023 en febrero pasado al traducir canciones de la música urbana chilena.

“En Viña hice una canción de Jordan 23 y me acompaño una persona que no conocía, y ahora quiero me acompañe en el escenario: Andrés, el hombre de la Lengua de Señas”, expuso el estandapero.

“Reciban con un fuerte aplauso al hombre de la noche: Andres”, presentó Urrutia e hizo ingreso un hombre de una distintiva cabellera rosa. “Tienes un flow cabrón”, agregó Diego, antes de ponerse a cantar divertidas letras que fueron traducidas por el homenajeado joven.

“Quería poner los ojos en quienes no siempre están, por eso invitamos a Andrés”, expuso el humorista.

Ola de comentarios

El especial momento fue destacado por los cibernautas, quienes recurrieron a X (ex Twitter) para resaltar la acción del humorista en la Teletón 2023.

Mención honrosa a los interpretes de lenguaje de señas!! 👍 #Teleton2023.. — Patricio Inostroza (@patoinostroza) November 11, 2023

#Teleton2023 graaandeee Diego urrutia barra @Teleton un gran humorista lo admiro mucho exito en todo sigue asi pic.twitter.com/TRStLiibvH — Marcelo Hernandez Soto (@MarceloH_33) November 11, 2023

Weno diegoooo grande Andrés #Teleton2023 — Marco Vega (@MarcoVega265342) November 11, 2023

#Teleton2023 lenguaje de señas, debería,ser un ramo obligatorio en los colegios, como familia hemos hablado de aprender lo basico por último — ALEXANDRA JULITO PATRIOTA🇨🇱🤖 🐈❤️soy Abuela (@AlexandraJulito) November 11, 2023

ME ENCANTA!!!

Diego y Andrés el chico de lenguaje de señas de la rutina de Viña 🙌🏻😍

#Teletón2023 pic.twitter.com/MFlfHHcj2b — Katherine Paul (@katypaulr) November 11, 2023