“Mi primera chamba” y el peto de Cony: Diego Urrutia sacó carcajadas con rutina en Teletón que incluyó TikTok y burlas a los realities

Tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar, el humor en el trasnoche de Teletón 2023 estuvo a cargo de Diego Urrutia.

El comediante saltó al escenario del Teatro Teletón para realizar una rutina cargada a la contingencia de redes sociales, televisión, política y sociedad, lo que termino siendo aplaudido por los asistentes al evento.

El espacio comenzó con una parodia del comediante a Gran Hermano. El reality de CHV estuvo presente en la rutina, donde Urrutia simuló estar en la casa estudio, siendo llamado por el “Big” que tuvo la voz de Don Francisco.

Ya en el escenario, y al ritmo de “Chulo“, la canción de moda de Bad Gyal, el humorista hizo un repaso por los temas contingentes del momento, sin antes hacer mención a su paso por el Festival de Viña.

“Me invitaron al Festival, pero cinco días… ‘Mi primera chamba‘ (bromeó con el viral de TikTok del momento), en reemplazo de otro comediante. Nadie me tenía fe, fui igual con valentía y me gané todos los premios y ahora la gente se me acerca para felicitarme, que cuide mi plata y no caiga en la droga“, dijo entre risas.

Agregó que “siento que soy el reemplazo de todo Chile“, instancia donde recurrió a lo que sucedió, por ejemplo, en el fútbol femenino de Santiago 2023, donde tras la salida de Tiane Endler, el equipo tuvo que apelar a María José Urrutia para su reemplazo: “¡Grande pariente!“, dijo el comediante.

Tras repasar lo sucedido post Festival de Viña, donde celebró hasta altas horas de la madrugada de esa noche, y recordar lo sucedido en el Cesfam de Talcahuano, vino el momento de burlarse de los realities show.

Con Gran Hermano (GH) de CHV y Tierra Brava (TB) de Canal 13 compitiendo palmo a palmo, Urrutia bromeó con ambos programas: “yo veo los dos, pero ya estoy medio confundido con los realities. Según yo esta semana la Pamela Díaz (TB) se peleó con la Pincoya (GH), o Miguelito (TB) está usando de frazada el peto de la Cony (GH)”, mencionó en medio de las risas.

Tras ser felicitado y premiado por los animadores del espacio, Diego Urrutia sostuvo que “el año pasado estaba en Temuco, en una plaza, haciendo un show, y hoy estoy en este escenario de Teletón”, finalizó antes de salir aplaudido.