“Marvel’s Spider-Man 2” supera las 5 millones de copias vendidas en menos de un mes

Marvel’s Spider-Man 2 sigue haciendo historia y durante las últimas horas se notificó que ya superó los 5 millones de copias vendidas a menos de un mes de su lanzamiento.

Octubre fue uno de los meses más importantes para el mundo gamer durante el año, pero no hay dudas de que la nueva entrega de la franquicia marcó una gran diferencia y era el título más esperado.

Esto quedó demostrado una vez más por el apoyo de los fanáticos en todo el mundo, viéndose reflejado concretamente en los números dentro de un reñido e importante mercado de los videojuegos.

Así lo confirmó Insomniac Games a través de sus redes sociales, compartiendo un divertido gift de Kraven completamente sorprendido por el logro que consiguió el juego desarrollado en colaboración con PlayStation.

Woo! We're incredibly honored to announce Marvel's #SpiderMan2PS5 has sold over 5 MILLION COPIES!

Thank you to our incredible community for supporting us and helping us reach this milestone! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/KkXGXbsAB5

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 9, 2023