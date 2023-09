Peter y Miles enfrentan a Venom en un nuevo adelanto cinematográfico de “Marvel’s Spider-Man 2”

Durante las últimas horas se ha viralizado en redes sociales un llamativo video de Marvel’s Spider-Man 2 en el que vemos a los protagonistas del título luchar juntos contra Venom en espectaculares imágenes.

Cada vez falta menos para el lanzamiento del esperado juego de Insomniac Games​​​ en colaboración con Sony Interactive Entertainment y las ansias de los fanáticos van al alza. Como suele suceder con proyectos tan grandes como estos, cada información que se va entregando genera un gran revuelo.

Si bien hace un par de semanas se liberó un nuevo tráiler oficial que nos permitió conocer más sobre la ciudad y mapa del videojuego, hoy la atención está puesta en material publicitario con más escenas.

De manera concreta, se trata de un spot cinematográfico realizado con CGI, por lo que no responde directamente a momentos jugables. Aun así, ha sido uno de los adelantos que más ha incrementado el hype entre la comunidad gamer.

Respecto al contenido como tal del avance, se nos presenta a Peter Parker y Miles Morales unidos en el campo de batalla contra el villano principal, contra el personaje más llamativo de esta secuela: Venom.

Además, los movimientos y habilidades de los ‘Hombre Araña’ da para ilusionarse sobre la jugabilidad, independiente de que sea un adelanto de cinemática. Precisamente todos estos factores son los que hacen que cada escena sea especial.

Revisa el sport de Marvel’s Spider-Man 2 con Venom como figura central a continuación:

Here is the full version! #SpiderMan2PS5 #BeGreaterTogether pic.twitter.com/Zi8Lkc8liO

— Multiverse Bro (@multiversebro) September 26, 2023