Sigue el fanatismo de “One Piece” en el mundo gamer con estos juegos de PlayStation

El pasado 31 de agosto se estrenó la esperada versión live action de One Piece en Netflix, teniendo un gran éxito, y los fanáticos tienen una gran oportunidad de seguir navegando en emociones de la mano de PlayStation y algunos juegos destacados.

No hay dudas de que el título goza de una gran popularidad a nivel internacional que ahora se ve impulsado por una adaptación especial. Así, llega a un nuevo público que se deja cautivar por las aventuras de los piratas originarios del manga japonés.

Pero Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami y compañía también tienen una importante presencia en el mundo gamer, algo que tienen muy claro desde Sony Interactive Entertainment (SIE).

En este escenario, desde SIE hacen un llamado a todos los nakamas para que puedan disfrutar de algunos videojuegos inspirados en sus historias favoritas en PS4 y PS5.

Son varios títulos disponibles en la PS Store, con descuentos, a bajo precio, algunas demos e incluso más de alguno a costo cero. También puedes ir revisando la tienda constantemente en búsqueda de algún DLC en caso de ya contar con algún juego.

Los videojuegos del catálogo

El juego más reciente es One Piece Odyssey, cuyo valor es de US$59.99 o a US$49.29 para suscriptores de PS Plus. También cuenta con la posibilidad de bajar la demo totalmente gratis y guardar el progreso. Conoce más detalles AQUÍ.

Para los fieles seguidores del anime, One Piece: Pirate Warriors 4 es la mejor opción. Tiene un precio de US$5.99 para usuarios de PS Plus (con descuentos temporales aplicados). Este título está ambientado en el hermoso arco de Wano. Con la idea ‘vivir un campo de batalla real ONE PIECE’. Revisa más AQUÍ.

Una historia original y toda la acción de Luffy te espera en One Piece Pirate World Seeker – Edición Deluxe, a US$8.99 para suscriptores de PS Plus. Puedes conocer más AQUÍ.

Otro arco tremendamente increíble es el de Dressrosa y para eso puedes pasarte por One Piece: Burning Blood que además cuenta con un demo gratuito. El juego también tiene un costo de US$5.99 para usuario de PS Plus y te transporta a esta tierra para enfrentarse al temible Donquixote Doflamingo. Más detalles AQUÍ.